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12:50   13 Сентября 2020
Армия

Путин поздравил танкистов с профессиональным праздником

Путин поздравил танкистов с профессиональным праздником

День танкиста с 1980 года отмечается в нашей стране во второе воскресенье сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к танковым войскам и танкостроению с профессиональным праздником.

День танкиста отмечают не только военные, но и все работники оборонной промышленности, которые участвуют в конструировании и производстве танков. В поздравительной телеграмме, как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин отметил современность и высокотехнологичность российского танкостроения, где сконцентрированы высококвалифицированные кадры. Глава государства пожелал им успехов.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #день танкиста #российское танкостроение

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