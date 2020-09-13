Путин поздравил танкистов с профессиональным праздником

День танкиста с 1980 года отмечается в нашей стране во второе воскресенье сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к танковым войскам и танкостроению с профессиональным праздником.

День танкиста отмечают не только военные, но и все работники оборонной промышленности, которые участвуют в конструировании и производстве танков. В поздравительной телеграмме, как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин отметил современность и высокотехнологичность российского танкостроения, где сконцентрированы высококвалифицированные кадры. Глава государства пожелал им успехов.