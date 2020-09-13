Эксперт НОМ назвал "Карту нарушений" сборником недостоверных инфоповодов

Эксперт Независимого общественного мониторинга и кандидат социологических наук Антон Лукаш убежден, что так называемая "Карта нарушений" — это сборная солянка из недостоверных инфоповодов, "надерганных" по всей стране.

Лукаш обратил внимание, что на сайте проекта прямо указано, что он устроен по принципу "краудсорсинга". Это означает, что любой пользователь может внести какую угодно информацию, за которую организаторы "Карты нарушений" ответственности не несут.

По словам эксперта, создатели "Карты" открыто заявляют, что предоставленные на сайте материалы не являются результатами опросов или иных исследований, связанных с проводимыми выборами. Также они признаются, что сообщения о "возможных" нарушениях избирательных стандартов публикуются без предварительной модерации.

"Стоит ли доверять сборной солянке из отдельных недостоверных инфоповодов, надерганных по всей стране, где проходит 9 тысяч выборов разных уровней? Думаю, ответ очевиден", — резюмировал Лукаш.

Доктор философских наук и эксперт НОМ Андрей Дахин также считает, что "Карту нарушений" создали с целью вызвать у избирателей чувство ненависти к своему государству.