Центризбирком зафиксировал в ЕАО самую высокую явку на выборах губернаторов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала регионы, в которых была зафиксирована самая высокая явка на выборах губернаторов в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября.

Самая низкая явка была отмечена в Иркутской области. В этом регионе свои голоса пришли оставить 15,94% от всех избирателей. Наибольшее количество голосующих ЦИК зафиксировал в Еврейской автономной области. Там на выборы глав регионов пришли 57,89% от всех избирателей.

На довыборах депутатов Госдумы самой высокой явкой отметилась Республика Татарстан. В судьбе региона поучаствовали 56,64% избирателей, без учета дистанционного голосования. Самая низкая явка отмечена в Ярославской области. Там на довыборы пришли лишь 10,47% от всех избирателей.

Памфилова отметила, что явка обязательно должна быть "реальной и естественной". С ее слов, закон не предусматривает порога явки, при котором выборы признаются состоявшимися.