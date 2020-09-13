Вашингтон превращает инцидент с Навальным в большую политическую игру

Российские власти должны жестко отреагировать в случае, если Запад введет санкции против РФ из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Таким мнением поделился эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Манукян отметил, что вся история с Навальным является лишь частью большой политической игры Запада. Специалист считает, что особое внимание нужно обратить на ближайших соратников блогера, пишет издание Nation News.

"Никто из врачей не говорит, что на самом деле с ним происходит. Информация очень противоречивая. А России пытаются поставить в вину какое-то "отравление", которое то ли было, то ли не было. Если его и отравили, то вполне возможно это сделали его сторонники, например, Мария Певчих, которая была с ним всю поездку по Сибири, а сейчас скрывается за границей. Насколько я знаю, к ней есть масса вопросов у правоохранительных органов РФ", - комментирует Манукян.

Также эксперт уверен, что западные политики ведут бесчестную игру, и если в отношении России будут введены санкции, то Москва должна ответить контрсанкциями. Кроме того, крайне важно предъявить все имеющиеся факты по ситуации с Навальным и показать обществу, как все происходило на самом деле.