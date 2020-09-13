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12:21   13 Сентября 2020
Общество

Комарову выбрали губернатором в Ханты-Мансийском АО

Комарову выбрали губернатором в Ханты-Мансийском АО

Дума Ханты-Мансийского автономного округа выбрала Наталью Комарову на второй срок.

Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение три кандидатуры на должность губернатора региона. Большинством голосов действующий губернатор Югры Наталья Комарова была сохранена на должности.

Среди кандидатов также были депутат Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Савинцев, представитель партии КПРФ, и Михаил Сердюк, член партии "Справедливая Россия".

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Автор: Илья Романович
#выборы #хмао #комарова

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