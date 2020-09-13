Покойной Легкоступовой хотят установить памятник в Крыму

Популярной артистке Валентине Легкоступовой, которая скончалась в августе этого года, хотят поставить памятник в Крыму. Сейчас этот вопрос решает администрация города.

Исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова все детство жила с родителями в Феодосии. Когда-то артистка даже работала в администрации города. После ее смерти в мэрии Феодосии начались переговоры по установлению памятника в честь покойной артистки. Государственные служащие считают, что исполнительница внесла огромный вклад в развитие населенного пункта.

"Валентина — великая русская певица, она безумно любила Феодосию, а Феодосия любила Валентину Легкоступова. В мэрии, где работала певица, мы обсуждаем этот вопрос и будем счастливы, если получится установить артистке памятник", — цитирует Popcake слова представителя администрации.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Смерть наступила в больнице, куда ее привезли с травмами головы. Несколько дней медики боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, безуспешно.