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12:09   13 Сентября 2020
Армия

Премьер-министр Сирии осмотрел последствия пожаров в провинции Хама

Премьер-министр Сирии осмотрел последствия пожаров в провинции Хама

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус во главе правительственной делегации прибыл в провинцию Хама и осмотрел последствия лесных пожаров.

Осмотреть последствия лесных пожаров в западной части провинции Хама приехал премьер-министр Сирии Хусейн Арнус во главе правительственной делегации. Состав его команды состоял из членов местной администрации, экологического и сельскохозяйственного ведомств, а также МВД Сирии.

Во время встречи с пожарными и сотрудниками лесных хозяйств Арнус заявил, что правительство будет активно работать над тем, чтобы восстанавливать лесные ресурсы. Для этого планируют усилить проекты по восстановлению леса в пострадавших районах.

Премьер-министр Сирии посетил опорные пункты Сирийской Арабской Армии в поселках Аль-Хайлуна и Аль-Кубба, пожарные бригады военных также участвовали в тушении возгораний. Глава сирийского правительства выразил благодарность военным.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #пожары #Хусейн Арнус

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