За борьбу с COVID-19 россияне получат новые выплаты

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ, подтверждающий начисление дополнительных выплат. Они полагаются специалистам, помогающим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Стимулирующие выплаты ожидают работники бюджетных организаций. Деньги получат в первую очередь врачи и медперсонал. Вдобавок на помощь от государства могут рассчитывать служащие Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, а также Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и МГУ им. Ломоносова.

Конкретный размер выплат напрямую зависит от должности специалиста. Начисления будут варьироваться от 20 до 100% от среднемесячного дохода гражданина за девять месяцев прошлого года.

По данным "Российской Газеты", правительство уже выделило на данные планы 5 млрд рублей. Соответствующие ведомства должны будут отчитаться об их реализации до начала октября.