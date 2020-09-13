Военные Белоруссии заметили усиление активности НАТО у своих границ

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что на сопредельной Белоруссии территории происходит интенсивное перемещение войск.

Во время совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко министр обороны Виктор Хренин сообщил, что на полигон "Пабрада" в Литве переброшен 2-й танковый батальон армии США, вдоль белорусской границы наблюдаются усиленные полеты авиации НАТО, бомбардировщиков В-52. Все это проделывается в рамках операций НАТО "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость".

Белорусские войска в свою очередь вернулись на места постоянного нахождения, закончив учения на гродненском тактическом направлении. Однако военные не перестают отслеживать активность на сопредельных территориях.

Ранее Вооруженные силы Белоруссии проводили учения на военных полигонах "Гожский", "Неман" и "Обуз-Лесновский", а также на участке местности близ города Островец.