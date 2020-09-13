Банк России начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

Центральный банк РФ принял решение публиковать траекторию ключевой ставки, говорится в проекте регулятора "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики".

По мнению специалистов Центробанка, это позволит повысить прозрачность и четкость коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики. Публикация траектории ключевой ставки будет осуществляться в рамках макроэкономического прогноза Банка России.

Как уточнил зампред ЦБ Алексей Заботкин, публикация развернутого макроэкономического прогноза начнется в 2021 году и в него, вполне вероятно, войдет и прогноз по ключевой ставке. Представитель регулятора добавил, что публикацией траектории ключевой ставки занимаются и другие центральные банки, на которые Банк России будет ориентироваться при выборе формата.

Впервые прогноз по ключевой ставке опубликовал в 1997 году новозеландский Центробанк, а в 2012 году это начал делать Федрезерв США. В центральных банках Швеции и Норвегии, которые также используют этот вид коммуникации, отмечают, что их ожидаемые траектории ставки — это прогнозы, а не обещания.