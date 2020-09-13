«Украинская апатия» может помешать Порошенко свергнуть Зеленского

Команда экс-президента Украины Петра Порошенко разрабатывает план насильственного свержения действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом в интервью телеканалу Zik рассказал депутат верховной рады Ренат Кузьмин. По его словам, желающих присоединиться к госперевороту в стране с каждым днем становится все больше.

«В органах государственной власти, и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе, и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — заявил парламентарий.

По словам Кузьмина, сторонники Порошенко выжидают момент для того, чтобы начать процесс захвата власти. Пока повода для этого нет, но фракция бывшего президента в скором времени может устроить «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии, которая займется расследованием действий нынешний власти. После неудачи останется лишь призвать украинцев выйти на улицы, обвинив парламент в недееспособности.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» политолог, заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук заверил, что словам Кузьмина можно верить, однако большинство жителей Украины едва ли вдохновятся возможными переменами во власти. Личность человека, который призовет народ выйти на улицы, абсолютно неважна.

«Кузьмин всегда был жестким, прямолинейным и трезво мыслящим политиком. В этом случае я с ним согласен в том, что Порошенко попытается захватить власть после своего унизительного поражения на выборах. Он очень тщеславный и самолюбивый. В парламентский сценарий я верю, но в то, что люди выйдут на улицы, не уверен. Большинство жителей Украины сейчас испытывают глубокую апатию и разочарование. Дело тут не в недовольстве Зеленским. Он лишний раз подтвердил, что в Украине нормализовать политическую ситуацию и найти стабильность не получается», — считает эксперт.

Таким образом, массовой поддержки «Европейская солидарность» (партия Петра Порошенко - прим. ред.) среди украинцев не найдет. Форманчук уверен, что никаких серьезных потрясений и нового Майдана план по свержению Зеленского не принесет. Но не стоит забывать, что на стороне Порошенко остаются «ударные националистические батальоны».

«Вот они готовы действовать, на них Порошенко точно может рассчитывать. И сам Зеленский их боится. Однако большую часть из них контролирует глава МВД Арсен Аваков. А в том, что он сейчас является ярым сторонником Порошенко, я сомневаюсь. Он выжидает, чтобы при полном банкротстве политических сил в Украине выйти на первый план», — добавил зампред крымской Общественной палаты.

Роль силовых структур в грядущих преобразованиях на Украине действительно огромна, подтвердил Форманчук. Особое значение здесь имеет армия: военнослужащие недовольны непоследовательностью Зеленского на юго-востоке страны. По их мнению, президент страны поддался «политике уступок».

Также против украинского лидера играют недавние откровения бывшего главы его офиса Андрея Богдана. Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал о секретных договоренностях Москвы и Киева касательно статуса Крыма, а также обмене удерживаемыми лицами. После выхода интервью, Госбюро расследований Украины вызвало Богдана на допрос, но тот скрылся за границей.

«У Зеленского слишком аморфная поддержка. Он так и не смог структурировать вокруг себя сторонников, превратить их в реальную политическую силу. Партия "Слуга народа" оказалось дутой. Она рассыпалась, у Зеленского сегодня нет серьезной поддержки. Поэтому преимущество на стороне Порошенко и его радикальных соратников. Но это не значит, что он найдет одобрение среди остальных украинцев», — заключил политолог.

Ренат Кузьмин высказался о подготовке госпереворота после пресс-конференции, на которой экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов раскритиковал действия контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, совместное инспектирование ополченцами и наблюдателями ОБСЕ позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы является «преступлением».