Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:14   13 Сентября 2020
Армия

МО РФ отправит военных на учения в Белоруссию

МО РФ отправит военных на учения в Белоруссию

Тактические учения России и Белоруссии "Славянское братство" пройдут в период с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский". Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Участие в учениях на территории Белоруссии примут псковские десантники, уточнили в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Как отметили в оборонном ведомстве Белоруссии, учения "Славянское братство" организованы в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год. Маневры проводятся ежегодно с 2015 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #белоруссия #славянское братство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...