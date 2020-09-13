МО РФ отправит военных на учения в Белоруссию

Тактические учения России и Белоруссии "Славянское братство" пройдут в период с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский". Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Участие в учениях на территории Белоруссии примут псковские десантники, уточнили в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Как отметили в оборонном ведомстве Белоруссии, учения "Славянское братство" организованы в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год. Маневры проводятся ежегодно с 2015 года.