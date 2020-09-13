Центр "Фобос" предупредил жителей Петербурга о надвигающемся шторме

Очередной североатлантический циклон придет в акваторию Белого моря. Об этом 13 сентября рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Немецкие специалисты привыкли называть этот североатлантический циклон "Рената", подчеркнул эксперт на своей странице в социальной сети Facebook. Ветер будет дуть с запада до 16-21 метров в секунду.

Шторм может привести к разрушению ветхих конструкций на улицах Санкт-Петербурга, рассказал Леус. Не исключено, что ветер способен стать причиной нагонного наводнения. Жителей и гостей Северной столицы призывают быть осторожными во время прогулок по городу, передают "Невские новости".