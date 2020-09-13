Юрий Бездудный стал главой НАО

Юрий Бездудный стал главой Ненецкого автономного округа по итогам голосования депутатов регионального законодательного собрания.

За кандидатуру временно исполняющего обязанности главы НАО Бездудного проголосовали 14 парламентариев. Итоги голосования объявил председатель Заксобрания Александр Лутовинов. Теперь Бездудный избран на пятилетний срок.

Оппонентами политика были депутат окружного собрания Андрей Смыченков и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев. За первого голос отдали два депутата ЗакСа, за второго голосов не было.