Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:52   13 Сентября 2020
Политика

Юрий Бездудный стал главой НАО

Юрий Бездудный стал главой НАО

Юрий Бездудный стал главой Ненецкого автономного округа по итогам голосования депутатов регионального законодательного собрания.

За кандидатуру временно исполняющего обязанности главы НАО Бездудного проголосовали 14 парламентариев. Итоги голосования объявил председатель Заксобрания Александр Лутовинов. Теперь Бездудный избран на пятилетний срок.

Оппонентами политика были депутат окружного собрания Андрей Смыченков и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев. За первого голос отдали два депутата ЗакСа, за второго голосов не было.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #нао #Юрий Бездудный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...