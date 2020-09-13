Актриса из сериала "Счастливы вместе" впала в кому из-за врачебной ошибки

Российская актриса театра и кино Мария Симдянкина откровенно рассказала пользователям о своей нелегкой судьбе. Артистка впала в кому из-за ошибки хирургов.

Мария Симдянкина ведет личный блог в Instagram, где охотно делится с подписчиками историями из жизни. Актриса рассказала вкратце свою историю: к 30 годам она с отличием окончила факультет хореографии и актерского мастерства, создала танцевальный ансамбль "Маруся" и стала руководителем детской театральной студии "Звезда".

Но спустя четыре года звезде сериала "Счастливы вместе" пришлось начинать свой карьерный путь в кино заново. Симдянкина не стала вдаваться в подробности, отметив только, что из-за хирургической ошибки во время операции она впала в кому. Возможно, та продлилась несколько лет. Актриса эту информацию уточнять не стала, как и не рассказала фолловерам о диагнозе.

Сейчас Симдянкина готова усердно работать, о чем и рассказала своим подписчикам. По ее словам, никогда не нужно сдаваться, какие бы трудности ни поджидали человека.