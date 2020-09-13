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10:48   13 Сентября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 5449 новых случаях коронавируса в России

Оперштаб сообщил о 5449 новых случаях коронавируса в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории РФ сообщил о фиксировании 5449 новых случаев заболевания в 84 регионах страны.

По состоянию на 13 сентября, COVID-19 подхватили 1 062 811 россиян с момента распространения китайского вируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Из 5449 новых случаев заболевания 23,5% проявлялись бессимптомно.

Всего за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом. Общее количество скончавшихся равняется 18 578. За прошедший день медикам удалось выписать из больниц 2690 пациентов. Всего успешно побороли заболевание 876 225 российских граждан.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус #оперштаб

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