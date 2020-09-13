Зеленский предложил на пост мэра Одессы кандидатуру бывшего игрока КВН

Президент Украины Владимир Зеленский решил выдвинуть от партии "Слуга народа" в качестве кандидата в мэры Одессы бывшего кавээнщика Олега Филимонова. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению Зеленского, город нуждается в мэре, которого знают не только в стране, но и за границей. Президент Украины подчеркнул, что, по его мнению, Филимонов является легендарным человеком.

Глава государства добавил, что игра в КВН — это очень сложно, а Филимонов представлял Одессу на уровне всех государств СНГ. В те времена кавээнщика, напомнил Зеленский, называли гордостью и символом города.

В команду Филимонова входят бизнесмены, спортсмены и деятели культуры, заметил президент Украины.