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10:33   13 Сентября 2020
Политика

Зеленский предложил на пост мэра Одессы кандидатуру бывшего игрока КВН

Зеленский предложил на пост мэра Одессы кандидатуру бывшего игрока КВН

Президент Украины Владимир Зеленский решил выдвинуть от партии "Слуга народа" в качестве кандидата в мэры Одессы бывшего кавээнщика Олега Филимонова. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению Зеленского, город нуждается в мэре, которого знают не только в стране, но и за границей. Президент Украины подчеркнул, что, по его мнению, Филимонов является легендарным человеком.

Глава государства добавил, что игра в КВН — это очень сложно, а Филимонов представлял Одессу на уровне всех государств СНГ. В те времена кавээнщика, напомнил Зеленский, называли гордостью и символом города.

В команду Филимонова входят бизнесмены, спортсмены и деятели культуры, заметил президент Украины.

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Автор: Яна Либерман
#одесса #квн #зеленский

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