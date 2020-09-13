Немецкое издание предрекло реакцию России на решение ЕСПЧ по делу MH17

Западная инициатива, в ходе которой европейцы хотят заставить РФ заплатить компенсацию по делу крушения "Боинга" MH17, может обернуться провалом. Такой вывод сделали журналисты немецкого издания.

Разбирательство дела MH17 не сопровождается широким освещением СМИ, подчеркнуло издание Heise. Расследование за шесть лет не прояснило роль Киева, который не заблокировал воздушное пространство над зоной боевых действий. Манипуляции украинской разведки также не объяснили. Однако голландское правительство хочет подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Авторы издания Heise считают, что в случае рассмотрения иска о возмещении ущерба ЕСПЧ может принудить РФ выплатить компенсацию. Немецкие журналисты назвали "плохими" перспективы выплат со стороны России, сообщает "ПолитРоссия".