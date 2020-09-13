Тимати вернулся к Решетовой после ее заявления о расставании

Модель Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько stories, на которых рэпер Тимати играет с их общим сыном Ратмиром.

Двумя днями ранее модель объявила в своем блоге о расставании с исполнителем, тем самым подтвердив блуждающие в Сети слухи о разладе в их отношениях. По информации некоторых источников в Telegram, Тимати на время арендовал другую квартиру и пара больше не живет вместе.

Поэтому Решетова опубликовала в своем профиле несколько видеороликов с приезда Тимати, где он играет с маленьким Ратмиром, подбрасывая его в воздух.

О расставании звездной пары стало известно 11 сентября. По словам Решетовой, в этом нет вины "третьих" лиц, также в этом не замешан "эффект бумеранга". Таким образом модель намекнула на события шестилетней давности, когда Тимати состоял в отношениях с другой манекенщицей, Аленой Шишковой, и одновременно встречался с ней.