США профинансировали создание учебного центра безопасности на Кипре

Глава МИД Кипра Никос Христодулидис и государственный секретарь США Майкл Помпео подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

Документ предполагает создание учебного "Кипрского центра сухопутной, морской и портовой безопасности" в Ларнаке. Об этом сообщает "Российская газета".

Объект будет создан на средства США. Его работа будет вестись в области безопасности. Центр будет заниматься обработкой и хранением опасных химических веществ и биологических материалов, а также пограничным контролем, обеспечением кибербезопасности.