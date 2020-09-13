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10:14   13 Сентября 2020
Политика

США профинансировали создание учебного центра безопасности на Кипре

США профинансировали создание учебного центра безопасности на Кипре

Глава МИД Кипра Никос Христодулидис и государственный секретарь США Майкл Помпео подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

Документ предполагает создание учебного "Кипрского центра сухопутной, морской и портовой безопасности" в Ларнаке. Об этом сообщает "Российская газета".

Объект будет создан на средства США. Его работа будет вестись в области безопасности. Центр будет заниматься обработкой и хранением опасных химических веществ и биологических материалов, а также пограничным контролем, обеспечением кибербезопасности.

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Автор: Василий Пименов
#сша #кипр #ларнака

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