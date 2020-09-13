Власти РФ выделили дополнительные средства на закупку вакцины от гриппа

Распоряжение о выделении 4,1 млрд рублей на приобретение препарата для профилактики гриппа в холодный сезон 2020 — 2021 гг. подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из федерального бюджета планировали выделить 22,5 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа. Направление дополнительных средств даст возможность приобрести еще 15,5 млн доз лекарства. Финансирование поступило из резервного фонда Правительства России, сообщили в пресс-службе.

Проект распоряжения обсуждали на заседании правительства. В ходе собрания напомнили, что основная задача этого года по сезонной профилактике гриппа, чтобы люди, особенно состоящие в группе риска, могли сделать прививку от заболевания бесплатно.