Переброс танков США к границам Белоруссии оказался военной провокацией

США перебросили танковый полк к границам Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. 500 солдат, 29 танков и 43 боевые машины «Брэдли» находятся на литовском полигоне Пабраде. По словам министра, движение американских войск проходит в рамках операций «Атлантическая решимость» и «Усиленное передовое присутствие».

«Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 километрах от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США», — цитирует Хренина агентство БелТА.

Кроме того, у границ Белоруссии регулярно совершаются полеты бомбардировщиков НАТО B-52. Министр обороны Белоруссии подчеркнул, что весной США проводили аналогичные мероприятия, и это не может не беспокоить руководство республики.

Учения, начатые Белоруссией в конце августа на гродненском направлении, свернуты из-за действий США — войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Вооруженные силы РБ «адекватно реагируют на происходящее» — ракетные войска, артиллерия, ВВС и войска ПВО остаются на учебно-боевом дежурстве.

«В рамках третьего этапа внезапной проверки вооруженных сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы», — рассказал Хренин.

Ранее военное давление США на Белоруссию отметил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Запад желает захватить Гродненскую область — инициаторами являются Соединенные Штаты, а «европейцы подыгрывают». Для этого под Варшавой был создан специальный центр, а войска НАТО «начали лязгать гусеницами» у белорусских границ.

«Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно», — высказывал опасения Лукашенко.

Приграничная активность американских войск НАТО — реальная угроза для Белоруссии или обычные штатные учения в рамках военного сотрудничества США с Литвой? Объясняет военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В данной ситуации это [действие] безусловно является фактором, который можно охарактеризовать как военная провокация и давление на Беларусь. Но с практической точки зрения нужно понимать, что Белоруссия является членом ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], поэтому в ответ на любую военную агрессию белорусской армии помогут вооруженные силы Российской Федерации, со всеми вытекающими последствиями», — напомнил Коротченко.

Американцы могут «бряцать гусеницами» на границах, но нападение на Белоруссию будет означать нападение на Россию, констатирует Коротченко. Поэтому, полагает эксперт, Штаты не предпримут прямых военных акций. А вот давление и угрозы — «это стиль США».

В конце августа в Гродно прошли учения военных сил Белоруссии, связанные повышенной активностью Запада у границ РБ, как заявлял президент республики. По словам Лукашенко, прежде всего «атакуют Россию», а Белоруссию «хотят смять», но страна готова дать отпор. Однако нынешние действия США в Литве не стали демонстративным ответом на белорусские учения, говорит Коротченко.

«Со стороны США — это не ответ, а провокация. В данном случае не Белоруссия на Кубе проводит учения, а США проводят учения на границах с Белоруссией, перебросив свои бронетанковые подразделения туда, где их никогда раньше не было», — заключил военный эксперт.

Впрочем, подозрительно возросла активность НАТО и у российских границ. Истребители Североатлантического альянса теперь не только совершают регулярные разведывательные полеты возле территории РФ, но и проводят учения с имитацией ракетных ударов по российским позициям.

О причинах военного обострения Запада читайте в статье «НАТО отрабатывает сценарий авиаударов по России из-за "нервной остановки"».