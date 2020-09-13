После избрания Бездудного НАО может объединиться с Архангельской областью

Юрия Бездудного избрали главой Ненецкого автономного округа в единый день голосования 13 сентября. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания НАО — за кандидата проголосовали 14 парламентариев из 19.

Теперь объединение автономии с Архангельской областью еще более вероятно. Весной врио главы НАО Бездудный и врио губернатора области Александр Цыбульский запустили процесс объединения субъектов, подписав соответствующий меморандум. «Политика Сегодня» выяснила, зачем нужно создание так называемых «регионов-матрешек».

Когда запланировали объединение?

С марта прошлого года по апрель нынешнего Бездудный был заместителем тогда еще губернатора Ненецкого автономного округа Цыбульского. После отставки экс-главы Архангельской области Игоря Орлова, финишировавшего на губернаторском посту с антирейтингом более 50%, произошла своеобразная «рокировка».

Место Орлова занял Цыбульский, а главой НАО, соответственно, стал его заместитель — Бездудный. В этом кадровом решении политологи увидели намек на объединение НАО и Архангельской области.

Спустя месяц намерение подтвердилось на официальном уровне: меморандум об объединении был подписан Бездудным и его бывшим начальником Цыбульским в Нарьян-Маре.

Чем слияние выгодно для НАО?

Характерно, что Ненецкий автономный округ — самостоятельный субъект РФ, при этом по Уставу Архангельской области он входит в ее состав. Однако бюджеты у субъектов разные, и у НАО он во многом зависит от нефтегазовых доходов. Но из-за невысокой цены на нефть, наблюдаемой в последнее время, для автономии будет выгодным слияние с Архангельской областью.

«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна», — заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в комментарии РБК.

Помимо экономических причин, для объединения есть и политические. Ненецкая автономия — самый малочисленный регион в России: его население на 2020 год составило 44 111 человек.

При небольшом населении в арктических условиях сложно создать полноценные органы власти, говорит Климанов. С объединением регионов переговоры единых властей с инвесторами станут эффективнее, а инвестиции значительно улучшат экономический и социальный климат и в НАО, и в Архангельской области.

Зачем вообще нужно объединять регионы?

Решение об объединении будет принято или не принято только после обсуждения с населением, подчеркивает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. Вероятно, вскоре в двух регионах пройдут широкие дискуссионные форматы, по итогам которых уже будет определяться возможность такого управленческого решения.

«Это решение, как минимум, непростое — есть по этому поводу разные точки зрения у самих жителей. Сейчас выборы пройдут, будет понятна программа действий и полагаю, что если вопрос будет двигаться в сторону объединения, то это начнется с широких консультаций по этому поводу с общественностью, с населением», — рассказала социолог корреспонденту «Политики Сегодня».

В истории объединений российских регионов есть прецеденты разного характера, отмечает Кислицына. Иногда «матрешки» объединялись, как в случае с Красноярским краем — в 2007 году в его состав вошли Таймырский и Эвенкийский автономные округа. Решение было принято только после референдума: в Красноярском крае за объединение проголосовали более 92% избирателей, в Таймырском АО — почти 70%, а в Эвенкийском — около 80%.

В том же году были объединены Камчатская область и Корякский АО, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а в 2008 году объединились Читинская область и Агинский Бурятский АО. Во всех этих субъектах предварительно проводились референдумы по поводу слияния.

«Бывало, что «матрешки» не объединялись, как в случае с Тюменской областью и входящими в нее Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами», — уточнила Кислицына.

Ранее ряд политиков Еврейского автономного округа предлагали объединить автономию с Хабаровским краем. Но врио главы округа Ростислав Гольдштейн, уже набравший на сегодняшних выборах 88% голосов, заявил, что в объ­еди­не­нии «це­ле­со­об­раз­но­сти нет и в бли­жай­шее вре­мя быть не мо­жет».

Проекты по укрупнению регионов продолжаются уже более пятнадцати лет. С 89 субъектов РФ число опустилось до 83, но после присоединения Крыма и Севастополя выросло до 85. Социолог видит в такой политике определенные преимущества.

«С точки зрения управления, это действительно более органичная схема и более простая. Несмотря на наличие системных решений каждый регион имеет свою специфику и для управления нужны свои подходы», — говорит Кислицына.

Напомним, в случае объединения с НАО Архангельская область станет седьмым по площади субъектом Российской Федерации. В настоящее время она занимает лишь 12 позицию. Самым крупным регионом страны является республика Саха (Якутия).