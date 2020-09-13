9:38 13 Сентября 2020Политика
Лондон может отказаться от общеевропейских норм в области прав человека
Правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от существенной части общеевропейских норм в сфере прав человека, чем рискует вызвать новый взрывной конфликт с ЕС, сообщает газета The Telegraph.
Согласно информации издания, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовит предложения об ограничении действия закона о правах человека в тех областях, где судебные органы "переборщили" с его применением, передает РБК.
The Telegraph уточняет, что в основном речь идет об отказе от ряда положений Закона о правах человека 1998 года.