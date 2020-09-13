Лондон может отказаться от общеевропейских норм в области прав человека

Правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от существенной части общеевропейских норм в сфере прав человека, чем рискует вызвать новый взрывной конфликт с ЕС, сообщает газета The Telegraph.

Согласно информации издания, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовит предложения об ограничении действия закона о правах человека в тех областях, где судебные органы "переборщили" с его применением, передает РБК.

The Telegraph уточняет, что в основном речь идет об отказе от ряда положений Закона о правах человека 1998 года.