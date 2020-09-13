Ученые из США рассказали о жиросжигающем свойстве фисташек

Регулярное употребление фисташек поможет снизить вес и кровяное давление. Об этом сообщило издание La Vanguardia.

Калифорнийские ученые провели эксперимент, в котором добровольцы в течение четырех месяцев каждый день ели около 40 граммов фисташек. Сообщается, что также был составлен особый рацион питания и физических нагрузок. Об этом пишет "Российская газета".

По окончанию эксперимента, испытуемые уменьшили свой вес на пять процентов и снизили уровень жира вокруг талии. Ученые рассказали, что у добровольцев также было выявлено снижение артериального давления и увеличенный уровень в крови антиоксиданта лютеина, альфа и бета-каротина.