Юшков: Дания не сможет повлиять на строительство "Северного потока — 2"

Заявление властей Дании о том, что строительство проекта "Северный поток — 2" нужно пересмотреть, безосновательно и ни на что не влияет, считает ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен ранее предложила вновь обсудить строительство газопровода из-за событий, произошедших с блогером Алексеем Навальным. Она также заявила, что была против проекта, однако в 2019 году энергетическое агентство Дании дало разрешение на прокладку трубопровода. Эта позиция абсурдна, заявил Юшков в разговоре с НСН.

Аналитик напомнил, что Дания не может ввести санкции, так как это вопрос наднационального уровня. Он также отметил, что страна уже выдала разрешение на строительство, и забрать его без оснований нельзя.

Также Юшков раскритиковал заявления Дании о том, что "Северный поток — 2" якобы увеличит зависимость от газа из России. По его словам, объемы поставки будут прежними, изменится только маршрут.

Вопрос с приостановкой строительства газопровода ранее поднимался некоторыми политиками в ФРГ. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Однако омские специалисты, к которым изначально попал блогер, не нашли следов отравления в его организме.