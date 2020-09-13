Великобритания нашла способ обойти антироссийские санкции США

Великобритания обошла антироссийские санкции на экспорт космической электроники, введенные США. Об этом рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Британская компания E2V изменила дизайн блоков электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", чтобы не попасть под санкции США. Ранее в инструментах были американские детали, а в 2014 году начались проблемы с поставками в Россию, передает РИА Новости.

Теперь в блоках используются только разрешенные к поставкам компоненты. Согласно контракту, поставка всей аппаратуры завершится в 2022 году.

Обсерватория "Спектр-УФ" является проектом международного масштаба. Он направлен на изучение Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра.