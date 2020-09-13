Названы возможные варианты отказа ФРГ от завершения "Северного потока — 2"

Издание Politico опубликовало шесть ходов, которые Германия может применить для отказа от реализации проекта "Северный поток — 2". Соответствующий материл опубликован на сайте издания.

Так, Берлин может оказать давление на Региональное горное управление Штральзунда и Федеральное морское и гидрографическое агентство, чтобы те отозвали разрешения на строительство газопровода. Изъятие разрешений позволит оператору газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на ФРГ.

Вторым вариантом является передача судебного процесса по газопроводу неправительственными организациями, которые выступают против его строительство. Также Германия может задействовать национальное ограничение на импорт российского газа, "позволить выполнять" работу США и настоять на общих санкциях ЕС.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова сообщал, что Россия не будет бездействовать, если Запад введет новые санкции.