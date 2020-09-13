Депутат Рады заявил о планах команды Порошенко свергнуть Зеленского

Команда экс-президента Украины Петра Порошенко готовится к насильственному свержению действующего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в эфире телеканала Zik.

По его словам, желающие присоединиться к госперевороту и захватить власть есть среди органов госвласти, правоохранителей и силовиков. Депутат уверен, что они недовольны Зеленским и готовы свергнуть его, как только им будет удобно это сделать, передает РИА Новости.

Проблема планирующих свергнуть власть в том, что им не хватает поводов для этого, считает Кузьмин. По его словам, Порошенко работает над тем, что исправить это и создать подходящие условия. Депутат прогнозирует, что вскоре экс-президент начнет собирать подписи, чтобы расследовать действий нынешней власти, а затем обвинит парламент в недееспособности и призовет людей выходить на улицы.