Пушков заявил об "истерике" Вашингтона из-за роста влияния РФ в мире

Возрождение России после девяностых годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерику. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал заявление о "российском вмешательстве" в предстоящие выборы президента США. По его словам, американские политики вновь испытывают "российский синдром".

Пушков отметил, что это болезненная, истеричная и при этом очевидная реакция на возросшую роль РФ в мировых делах, на возрождение геополитического соперника.