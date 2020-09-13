5:06 13 Сентября 2020Политика
Пушков заявил об "истерике" Вашингтона из-за роста влияния РФ в мире
Возрождение России после девяностых годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерику. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал заявление о "российском вмешательстве" в предстоящие выборы президента США. По его словам, американские политики вновь испытывают "российский синдром".
Пушков отметил, что это болезненная, истеричная и при этом очевидная реакция на возросшую роль РФ в мировых делах, на возрождение геополитического соперника.
"Новое издание панического лозунга "Русские идут!" времен холодной войны", — отметил Пушков.