Илон Маск гарантировал яркие впечатления от новой многоразовой ракеты

Производитель космической техники SpaceX через неделю закончит построение нового прототипа сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Об этом рассказал создатель компании миллиардер Илон Маск.

Работа над ракетой Starship SN8 со стабилизаторами и носовым обтекателем будет завершена через несколько дней. Маск написал у себя на странице в Twitter, что после этого начнутся испытания аппарата, и они будут впечатляющими. Об этом сообщает телеканал "360".

"Так или иначе впечатления гарантированы", — добавил он.

Отличие ракеты от предыдущей версии в том, что у нее три двигателя Raptor вместо одного. После сборки ракета будет проходить статическое огневое испытание, потом чего проверку работоспособности, после этого снова испытание огнем.

Когда все испытания на земле будут завершены, аппарат будет тестироваться на высоте более 18 километров. Ракета должна будет долететь до этой высоты, а после самостоятельно вернуться на землю.