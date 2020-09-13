Макгрегора отпустили после обвинений в непристойном поведении на Корсике

Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали во французской Корсике из-за непристойного сексуального поведения. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным издания, Макгрегора сначала задержали из-за агрессивного сексуального поведения. Позже его арестовали. Жалобу на спортсмена подали 10 сентября. Местная прокуратура сообщила, что в отношении Макгрегора проводятся слушания в полиции.

Daily Mail со ссылкой на корсиканскую прокуратуру уточняет, что боец совершил действия, которые можно расценить как сексуальное насилие и эксгибиционизм. Подробностей инцидента неизвестно.

Представитель спортсмена рассказал порталу TMZ, что Макгрегор отрицает все обвинения в непристойном поведении. Сейчас боец находится на свободе. Об этом сообщает телеканал "360".