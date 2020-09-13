Глава РФПИ указал на ошибки разработчиков вакцины AstraZeneca

Приостановка третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca указала на ошибочность подхода разработчиков. Об этом заявил генеральный директор Российскогo фондa прямыx инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Компания AstraZeneca, по словам Дмитриева, возобновила свои исследования. В РФПИ рады, что разработчики продолжают движение вперед. Информацией об этом поделился ТАСС.

"Ситуация с приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК", – подчеркнул глава РФПИ.

AstraZeneca приняла решение приостановить испытания вакцины от COVID-19 по всему миру 9 сентября. Это произошло после заболевания одного из добровольцев.