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2:50   13 Сентября 2020
Общество

Вильфанд предупредил россиян об аномально коротком всплеске тепла

Вильфанд предупредил россиян об аномально коротком всплеске тепла

Жители Центрального федерального округа (ЦФО) столкнутся в четверг 17 сентября с коротким "всплеском тепла", после которого наступит холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что высокая температура воздуха будет только в четверг, а затем резко воздух похолодает до 15 градусов и ниже. Вильфанд сообщил, что потепление является редкой ситуацией, из-за чего сложно сделать долгосрочный прогноз. Об этом информирует ТАСС.

На российских курортах продолжается "хорошее лето", заявил Вильфанд. По его словам, бархатный сезон начнется только в конце сентября, пишет телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #похолодание #вильфанд

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