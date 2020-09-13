Вильфанд предупредил россиян об аномально коротком всплеске тепла

Жители Центрального федерального округа (ЦФО) столкнутся в четверг 17 сентября с коротким "всплеском тепла", после которого наступит холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что высокая температура воздуха будет только в четверг, а затем резко воздух похолодает до 15 градусов и ниже. Вильфанд сообщил, что потепление является редкой ситуацией, из-за чего сложно сделать долгосрочный прогноз. Об этом информирует ТАСС.

На российских курортах продолжается "хорошее лето", заявил Вильфанд. По его словам, бархатный сезон начнется только в конце сентября, пишет телеканал "360".