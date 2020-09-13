Единый день голосования проходит в РФ с соблюдением мер безопасности

Жители 83 российских регионов примут участие в выборах различного уровня в Единый день голосования 13 сентября. Избирательные участки уже открыты на Камчатке. Голосование здесь организовано с соблюдением мер безопасности.

На Камчатке выбирают губернатора края. Для обеспечения безопасности голосующих на фоне пандемии коронавируса на всех участках установлены пункты температурного контроля. Избирателей обеспечат одноразовыми перчатками и масками. Информацией об этом поделился ТАСС.

В этом году из-за пандемии власти РФ разрешили местным избиркомам проводить выборы в течение трех дней. Россияне, по данным телеканала "360", могли отдать свой голос 11 и 12 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит спокойно и организованно.