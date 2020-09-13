Боец Чесноков после турнира в поддержку Шугалея может стать членом "Родины"

Фанаты и поклонники российского бойца смешанного стиля Виталия Чеснокова встретили своего кумира с поздравлениями с победой на турнире в поддержку социолога Максима Шугалея на выходе из аэропорта Сыктывкара.

Общественница Мария Прокашева призналась, что город гордится своим земляком, который посвятил свою победу Максиму Шугалею.

"Мы ему очень благодарны, мы его всей республикой поддерживали, переживали за него. Я также сама тренировалась на протяжении 12 лет, и я знаю, насколько это кропотливо", — заявила Прокашева.

Одноклубник Чеснокова Максим Тихомиров также выразил радость победе спортсмена, который, по его словам, "отстоял честь республики Коми и Максима Шугалея", говорится в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне в Северной столице России состоялся турнир M-1, в ходе которого боец ММА Виталий Чесноков и его одноклубник Вадим Малыгин одержали победу над своими соперниками. Оба спортсмена посвятили свои зрелищные выступления мужественному Максиму Шугалею.

Сам Чесноков заявил, что этот бой был одним из самых важных в его карьере. По словам бойца, одержать верх для него было необходимо, так как до этого была полоса неудач. Виталий отметил, что история Максима Шугалея его очень затронула и вдохновила.

Участниками турнира в Санкт-Петербурге стали сразу двадцать бойцов из пяти стран. Все они вышли в октагон в поддержку незаконно арестованного в Ливии российского социолога Максима Шугалея. Соперником Чеснокова стал спортсмен из Узбекистана Шермухаммад Мухамаджанов. Россиянин заявил, что противник был силен и попытался сразу переломить ход боя в свою пользу.

История социолога, в честь которого проходил турнир, впечатлила Чеснокова. Он признался, что всерьез задумался над тем, как можно помочь соотечественнику. Не исключено, что Виталий специально для этого вступит в партию "Родина".

"Я спортсмен и далек от политики. Но я задумался вступить в эту партию и буду рад сделать все, что в моих силах, чтобы помочь освобождению Максима и всем нашим согражданам", — отметил Виталий.

В завершении Чесноков заявил, что считает необходимым вовремя сделать правильный выбор, чтобы изменить что-то к лучшему. По его словам, для этого необязательно быть актером, политиком или спортсменом.

После непродолжительного отдыха Виталий намерен вернуться к усиленным тренировкам, чтобы в будущих матчах по достоинству показать себя и представить находящегося в неволе Максима Шугалея.