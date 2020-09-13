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1:03   13 Сентября 2020
Общество

Глава ЦИК положительно оценила ход избирательной кампании

Глава ЦИК положительно оценила ход избирательной кампании

Досрочное голосование в России проходит организованно и спокойно. Положительную оценку ходу избирательной кампании дала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Нынешнюю избирательную кампанию глава ЦИК назвала "невероятно сложной в своей многослойности". Она отметила, что после общероссийского голосования по поправкам к Конституции не было времени передохнуть. Информацией об этом председатель Центризбиркома поделилась в эфире передачи "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"В принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно", – подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК, по данным телеканала "360", ранее сообщила о небольшом количестве зафиксированных нарушений во время проведения досрочного голосования. Несколько серьезных инцидентов были выявлены в Нижегородской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#цик #памфилова #досрочное голосование #избирательная кампания

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