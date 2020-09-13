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0:33   13 Сентября 2020
Общество

Андрея Кончаловского наградили специальной премией жюри в Венеции

Андрея Кончаловского наградили специальной премией жюри в Венеции

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был награжден специальной премией жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Выход фильма в прокат запланирован на осень 2020 года.

Режиссер на получении премии поблагодарил своих коллег и жену Юлию Высоцкую. Кончаловский получал награды Венецианского кинофестиваля уже дважды.

Его фильм "Белые ночи почтальона Тряпицына" был награжден за лучшую режиссуру в 2014 году. В 2016 году фильм "Рай" получил приз в той же номинации. Об этом информирует РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#кончаловский #жюри #венеция

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