Андрея Кончаловского наградили специальной премией жюри в Венеции

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был награжден специальной премией жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Выход фильма в прокат запланирован на осень 2020 года.

Режиссер на получении премии поблагодарил своих коллег и жену Юлию Высоцкую. Кончаловский получал награды Венецианского кинофестиваля уже дважды.

Его фильм "Белые ночи почтальона Тряпицына" был награжден за лучшую режиссуру в 2014 году. В 2016 году фильм "Рай" получил приз в той же номинации. Об этом информирует РИА Новости.