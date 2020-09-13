Около 8 млн доз первой в мире вакцины от COVID-19 выпустят в Ярославле

Первая вакцины против коронавируса "Спутник V" будет выпущена в количестве восьми млн доз в течение месяца. Об этом заявил директор Ярославского завода готовых лекарственных форм АО "Р-Фарм" Владимир Колышкин в эфире "Россия-1".

Реактор сможет производить за один производственный цикл около четырех млн доз новой вакцины, сообщил Колышкин. По его словам, цикл будет составлять до 37 дней. Он добавил, что на заводе работают два реактора, но в планах возвести еще до 18 производственных реакторов. Об этом пишет ТАСС.

Первые партии с вакциной против коронавируса нового типа будут доставлены в регионы уже до понедельника, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, жители Ленинградской области одними из первых смогут получить вакцину. Об этом информирует телеканал "360".