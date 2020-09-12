Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

Власти Ульяновской области предлагают ввести отцовский капитал для многодетных мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Он заявил, что самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал, выдаваемым при рождении третьего и последующих детей в семье.

Морозов заявил, что отцовский капитал станет дополнением к региональному маткапиталу в рамках нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".

Ранее телеканал "360" сообщал, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, реализующий поправку к Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.