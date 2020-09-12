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23:25   12 Сентября 2020
Общество

Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

Власти Ульяновской области предлагают ввести отцовский капитал для многодетных мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Он заявил, что самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал, выдаваемым при рождении третьего и последующих детей в семье.

Морозов заявил, что отцовский капитал станет дополнением к региональному маткапиталу в рамках нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".

Ранее телеканал "360" сообщал, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, реализующий поправку к Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.

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Автор: Борис Нестеров
#материнский капитал #ульяновская область #отцовский капитал

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