Военные самолеты РФ выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами

Два дальних противолодочных военных самолета Ту-142 совершили плановые полеты над нейтральными водами Северного, Баренцева, Норвежского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Полет по продолжительности составлял более 11 часов. Российские военные самолеты на некоторых участках маршрута сопровождались истребителями иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе заверили, что все военные полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маршрут проходил над нейтральными водами.