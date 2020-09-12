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22:44   12 Сентября 2020
Армия

Военные самолеты РФ выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами

Военные самолеты РФ выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами

Два дальних противолодочных военных самолета Ту-142 совершили плановые полеты над нейтральными водами Северного, Баренцева, Норвежского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Полет по продолжительности составлял более 11 часов. Российские военные самолеты на некоторых участках маршрута сопровождались истребителями иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе заверили, что все военные полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маршрут проходил над нейтральными водами.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ту-142 #военное дежурство

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