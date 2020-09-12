Электронное голосование в Москве прошло без хакерских атак

Атаки хакеров в ходе электронного голосования на муниципальных выборах в Москве зафиксированы не были. Об этом заявили в общественном наблюдательном штабе.

Явка на онлайн-голосовании в российской столице составила 93,45% на 20:00 по московскому времени 12 сентября. Для участия в нем зарегистрировались 4853 человека. От голосовавших было принято 4428 бюллетеней.

"Это самая большая цифра явки с начала электронного голосования", – сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

Цифра явки пока не окончательная. Те, кто зарегистрировался в электронном реестр, но не проголосовал, могут появиться на избирательных участках 13 сентября.