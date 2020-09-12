Зафиксирована рекордная явка на онлайн-голосовании в Москве

Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве составила 93,45% к восьми часам вечера 12 сентября. Об этом сообщил электронный штаб по наблюдению за голосованием.

По данным организации, явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в Москве составила более 90 процентов. Из выданных 4535 бюллетеней было использовано 4428. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные онлайн-голосования являются рекордными, отметили в штабе. В голосовании по поправкам в Конституцию явка была ниже, как и на выборах в Мосгордуму.

Руководитель Общественного штаба по контролю за дополнительными выборами Алексей Венедиктов отметил, что цифра не окончательная, явка может стать еще выше, потому что есть еще 300 человек, которые записались в реестр, но еще не отдали свой голос.