Россияне назвали сумму желаемой гарантированной выплаты от государства

Социологи опросили российских граждан, чтобы узнать размер идеального ежемесячного пособия для каждого жителя страны.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев недавно предложил установить ежемесячное пособие для каждого гражданина страны. Подобный "минимальный гарантированный доход" не должен был зависеть от таких факторов, как возраст, социальный статус, деятельность и т.д.

По мнению Медведева, данная мера могла бы решить некоторые проблемы. Многим россиянам его идея также пришлась по душе. Некоторые даже назвали желаемый размер такого пособия: 28 500 рублей.

Однако опрошенные экономисты были от подобного заявления не в восторге.