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20:50   12 Сентября 2020
Политика

Twitter повторно отметил призывы Трампа к голосованию в Северной Каролине

Twitter повторно отметил призывы Трампа к голосованию в Северной Каролине

Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter повторно отметила предупреждением американская соцсеть, сообщили СМИ.

Президент США обратился к избирателям штата Северная Каролина. Он попросил их голосовать почтой, а затем идти на избирательные участки, чтобы проверить, засчитан ли голос.

Предупреждение Twitter гласит, что призыв голосовать нарушает правило социальной сети. Аккаунт Twitter Safety запрещает голосовать дважды в Северной Каролине.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Дональд Трамп повторно выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, пишет РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#сша #выборы #трамп #twitter

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