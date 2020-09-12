Twitter повторно отметил призывы Трампа к голосованию в Северной Каролине

Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter повторно отметила предупреждением американская соцсеть, сообщили СМИ.

Президент США обратился к избирателям штата Северная Каролина. Он попросил их голосовать почтой, а затем идти на избирательные участки, чтобы проверить, засчитан ли голос.

Предупреждение Twitter гласит, что призыв голосовать нарушает правило социальной сети. Аккаунт Twitter Safety запрещает голосовать дважды в Северной Каролине.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Дональд Трамп повторно выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, пишет РИА Новости.