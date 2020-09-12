42-летняя Климова развела ноги для эффектной фотографии

42-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова отдыхает в Турции и радует подписчиков летними фото в Instagram. На этот раз артистка приняла пользу ласточки, подняв ногу высоко над землей, чем восхитила фанатов, отметивших грацию Климовой.

Екатерина Климова славится в Сети своей естественной красотой и молодостью. Подписчики постоянно отмечают ее умение одеваться и привлекать к себе внимание, не прибегая к пошлости. В новой публикации Климова показала фолловерам свою грацию и изгибы тела. Приняв позу ласточки, актриса также умело продемонстрировала поклонникам наряд белого цвета, который дополнила элегантная шляпка и яркая сумка.