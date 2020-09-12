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20:42   12 Сентября 2020
Политика

В Воронеже ранее судимый гражданин ночью пробрался на территорию УИК

В Воронеже ранее судимый гражданин ночью пробрался на территорию УИК

Злоумышленник проник в помещение избирательного участка 1420 в Воронеже. Им оказался ранее судимый россиянин.

Инцидент произошел ночью 12 сентября. Сотрудник полиции, который находился в комиссии, вызвал наряд, и злоумышленник был задержан. На данный момент гражданин находится в местном отделении полиции, сотрудники проводят с ним оперативные и следственные действия. Установлено, что задержанный Данилов ранее принимал наркотические вещества.

Эксперт НОМ Сергей Хаустов отметил, что в участковой комиссии была проведена проверка. Из результатов следует, что документы, имеющие отношение к избирательному процессу, не пострадали. Однако злоумышленник разбил стекло и повредил мебель. Несмотря на это, УИК начал работу в штатном порядке в 8 часов утра.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #голосование #бюллетень #уик

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