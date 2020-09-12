День члена участковой избирательной комиссии может появиться в России с подачи заместителя председателя ЦИК РФ Николая Буляева. С таким предложением он выступил в информационном центре ведомства.

В ходе своего выступления Булаев поблагодарил за работу на выборах всех членов участковых избиркомов. По его словам, в избирательных комиссиях по всей стране работают более 500 тысяч человек.

"Я хотел бы выразить сегодня еще раз слова огромной благодарности членам участковых избирательных комиссий за ту работу, которую они делают", — заявил замглавы ЦИК России.

Он также добавил, что каждый день члены УИК работают с утра до вечера, иногда бывают ошибки, но нередко сотрудников провоцируют. Большинство из членов комиссий делают свою работу честно, и именно на них держится избирательная система России, подытожил Булаев.