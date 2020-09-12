Соловьев: компетентные органы установят роль Певчих в инциденте с Навальным

Блогер Алексей Навальный может быть не заинтересован в расследовании относительно своей госпитализации, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист призвал дождаться результатов доследственной проверки, отметив, что к британке Марии Певчих остается по-прежнему много вопросов, передает Федеральное агентство новостей. Знакомая Навального — единственная из шести сопровождавших его в поездке, которая уклонилась от дачи показаний.

Издание "Правда.ру" опубликовало расследование, большая часть данных которого подтвердилась сотрудниками МВД. Также выяснилось, что отец британки Певчих владеет биолабораторией в столице РФ. Теоретически женщина могла получить токсин от родственника или проконсультироваться с ним, однако необходимо дождаться результатов проверки правоохранителей, отметил Соловьев.

"Я думаю, компетентные органы смогут спокойно разобраться и понять, что произошло и какова роль каждого из участников", — уверен собеседник ФАН.

Телеведущий также обратил внимание на поведение Навального после инцидента. Прокуратура Берлина не стала передавать информацию о его состоянии РФ в связи с незаинтересованностью блогера в разбирательстве.

"Не хочет, чтобы была доведена до конца проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства", — отметил Соловьев.

Навального госпитализировали после рабочей поездки по Сибири. Сопровождающая его британка Мария Певчих держалась в тени, в отличие от других сотрудников ФБК (признан иноагентом).