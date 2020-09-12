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20:05   12 Сентября 2020
Общество

Совет по контролю на выборах проверил сведения о нарушениях на голосовании

Совет по контролю на выборах проверил сведения о нарушениях на голосовании

Председатель координационного совета ОП по контролю за выборами Максим Григорьев представил отчет о проверке заявлений о нарушениях в рамках проведения досрочного голосования 12 сентября.

Заявление о нарушении поступило из Ульяновской области. Там происходит массовая рассылка СМС с призывами голосовать за КПРФ. В Орловской области не подтвердились данные о распространении листовок с теми же призывами.

В Новосибирске произошел курьезный случай, который, однако, считается нарушением стандарта. Сейф-пакеты с бюллетенями не влезли в сейф, и пришлось переносить их в другое помещение, находящееся вне поля зрения камер. В Новороссийске произошел случай, который можно расценивать как провокацию: неизвестный вбросил в урну для бюллетеней чистые листы. Случай будет рассматриваться избирательной комиссией.

В Нижнем Новгороде провели проверку по факту нарушения на избирательном пункте: там представители партии пытались сфотографировать список избирателей. В Воронежской области было разрешено недопонимание с допуском наблюдателей. После разъяснительных бесед конфликт был исчерпан. В Рязанской области проверили подозрения о массовом принуждении к голосованию курсантов.

Зампред координационного совета ОП по контролю за выборами, исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова, в свою очередь, отметила ответственное отношение наблюдателей в своим обязанностям. Кроме нарушений, которые так или иначе влияют на результаты голосования, других не найдено.

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Автор: Руслан Неглинный
#нарушения #досрочное голосование #ЕДГ-2020

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